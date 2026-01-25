Ричмонд
Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейредо решением судей на UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе проходит UFC 324.

Умар Нурмагомедов (20−1) в прелимах победил Дейвисона Фигейредо (25−6−1) единогласным решением судей.

Это вторая подряд победа Умара после поражения от Мераба Двалишвили год назад. В октябре 2025-го Нурмагомедов решением судей победил Марио Баутисту.

Для Фигейредо это третье поражение в четырех последних боях: бразилец также проигрывал Петру Яну и Кори Сэндхагену. В октябре 2025-го Дейвисон победил Монтела Джексона раздельным решением.

UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли — на одном турнире в Лас-Вегасе.

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше