Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейредо решением судей на UFC 324

Умар Нурмагомедов (20−1) в прелимах победил Дейвисона Фигейредо (25−6−1) единогласным решением судей.
Это вторая подряд победа Умара после поражения от Мераба Двалишвили год назад. В октябре 2025-го Нурмагомедов решением судей победил Марио Баутисту.
Для Фигейредо это третье поражение в четырех последних боях: бразилец также проигрывал Петру Яну и Кори Сэндхагену. В октябре 2025-го Дейвисон победил Монтела Джексона раздельным решением.
UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли — на одном турнире в Лас-Вегасе.
