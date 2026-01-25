Умар Нурмагомедов: «В следующем бою должен за пояс драться. Или с победителем боя О’Мэлли — Ядун»

«Всегда жаловались, что я часто не дерусь. Вот подрался — два боя за три месяца. Проблем нет. В следующем бою уверен, что должен за пояс драться. Или с победителем боя О’Мэлли — Ядун», — сказал Нурмагомедов.
Умар победил Дейвисона Фигейредо решением судей на UFC 324.
Умар снова победил, но вряд ли получит титульник. Брата Хабиба не любят в UFC?
