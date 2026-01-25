Ричмонд
Умар Нурмагомедов: «В следующем бою должен за пояс драться. Или с победителем боя О’Мэлли — Ядун»

Умар Нурмагомедов рассказал о планах на будущее.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Всегда жаловались, что я часто не дерусь. Вот подрался — два боя за три месяца. Проблем нет. В следующем бою уверен, что должен за пояс драться. Или с победителем боя О’Мэлли — Ядун», — сказал Нурмагомедов.

Умар победил Дейвисона Фигейредо решением судей на UFC 324.

Умар снова победил, но вряд ли получит титульник. Брата Хабиба не любят в UFC?

