Умар выложил командное фото: «Этим людям я очень благодарен. Всегда рядом»

«Этим людям я очень благодарен. Всегда рядом», — подписал Нурмагомедов фото с Хабибом и другими партнерами по команде.
Напомним, Умар Нурмагомедов победил Дейвисона Фигейредо решением судей на UFC 324.
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли — Ядун, Умар победил Фигейредо и другие бои.
Умар Нурмагомедов: «В следующем бою должен за пояс драться. Или с победителем боя О’Мэлли — Ядун».
