Шон О’Мэлли победил Суна Ядуна единогласным решением судей на UFC 324

О’Мэлли победил Ядуна единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
Шон прервал серию поражений — ранее он дважды проиграл в титульных поединках Мерабу Двалишвили.
UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли — на одном турнире в Лас-Вегасе.
