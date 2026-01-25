Ричмонд
Шон О’Мэлли победил Суна Ядуна единогласным решением судей на UFC 324

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе проходит UFC 324. В соглавном событии Шон О’Мэлли (19−3) провел бой с Суном Ядуном (22−9−1).

Календарь боев MMA и все о бойцах

О’Мэлли победил Ядуна единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).

Шон прервал серию поражений — ранее он дважды проиграл в титульных поединках Мерабу Двалишвили.

UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли — на одном турнире в Лас-Вегасе.

