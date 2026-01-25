О’Мэлли — после победы над Ядуном: "Петр, ты хочешь реванш, а я — пояс. Давай устроим этот бой!

"Петр, ты хочешь реванш, а я хочу пояс. Давай устроим этот бой!
Шон О’Мэлли победил Суна Ядуна единогласным решением судей на UFC 324.
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли победил Ядун, Умар — Фигейредо и другие бои.
UFC мощно врывается в 2026-й: Умар, Гейджи и О’Мэлли — на одном турнире в Лас-Вегасе.
