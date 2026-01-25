Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ян в соцсетях: «Только проснулся. Что-то важное случилось?»

Чемпион UFC Петр Ян пошутил на тему боя Шона О’Мэлли и Суна Ядуна.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Только проснулся. Что-то важное случилось?» — написал Ян в соцсетях.

Напомним, О’Мэлли победил Ядуна единогласным решением судей на UFC 324. После боя Шон вызвал на поединок Яна.

О’Мэлли — после победы над Ядуном: "Петр, ты хочешь реванш, а я — пояс. Давай устроим этот бой!

UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли победил Ядун, Умар — Фигейредо и другие бои.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше