Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умар — о следующем поединке: «Ян — О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я — с Шоном»

Боец UFC Умар Нурмагомедов назвал своего вероятного соперника на следующий бой.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Ян — О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я — с Шоном», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Напомним, Умар победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в рамках UFC 324.

О’Мэлли — после победы над Ядуном: «Петр, ты хочешь реванш, а я — пояс. Давай устроим этот бой!».

Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем».

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше