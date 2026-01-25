Ричмонд
Петр Ян: «Я не выбираю себе соперников. Тот, кого поставят передо мной UFC, отправится в глубокие воды»

Чемпион UFC Петр Ян отреагировал на вызов Шона О’Мэлли.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Я не выбираю себе соперников. Тот, кого поставят передо мной UFC, отправится в глубокие воды», — написал Ян в соцсетях.

Напомним, О’Мэлли победил Суна Ядуна на UFC 324.

Умар — о следующем поединке: «Ян — О’Мэлли и я против Мераба за статус претендента. Либо Петр дерется с Мерабом, а я — с Шоном».

Ян в соцсетях: «Только проснулся. Что-то важное случилось?».

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше