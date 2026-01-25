Джастин Гейджи победил Пэдди Пимблетта на UFC 324 и выиграл временный титул в легком весе

Гейджи победил Пимблетта решением судей и выиграл временный титул. Он должен подраться за полноценный пояс против чемпиона легкого веса Илии Топурии.
Для Пимблетта это первое поражение в UFC, у него была серия из семи побед подряд.
Гейджи попал в UFC, избив однорукого бойца. Что это было?
Пэдди Пимблетт правда мешок или будущий доминатор UFC?
Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше