Джастин Гейджи победил Пэдди Пимблетта на UFC 324 и выиграл временный титул в легком весе

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе прошел UFC 324. Турнир возглавил поединок за временный пояс в легком весе между Джастином Гейджи (28−5) и Пэдди Пимблеттом (23−4).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Гейджи победил Пимблетта решением судей и выиграл временный титул. Он должен подраться за полноценный пояс против чемпиона легкого веса Илии Топурии.

Для Пимблетта это первое поражение в UFC, у него была серия из семи побед подряд.

Гейджи попал в UFC, избив однорукого бойца. Что это было?

Пэдди Пимблетт правда мешок или будущий доминатор UFC?

