Илия Топурия выставил на продажу дом в Мадриде. Приблизительная стоимость — $3,5 млн

Испанская газета infobae пишет, что чемпион UFC Илия Топурия выставил на продажу свой дом в Мадриде.

Источник: Спортс"

Стоимость недвижимости близка к $3,5 млн. Общая площадь дома — 1000 квадратных метров, участка — 2560 кв. м. На территории есть большой тренажерный зал, спа-зона и гараж на шесть автомобилей.

Дом расположен в элитном мадридском жилом комплексе Лас-Ломас.

Напомним, Топурия не выступает в UFC с лета 2025-го. Илия взял паузу по семейным обстоятельствам.

Топурия о поражении Пимблетта в бою с Гейджи: «Сосиска, единственное, что тебе нужно было сделать, это избить 38-летнего парня. Ты упустил крупнейший чек в жизни».

Илия Топурия: «Легко бы нокаутировал Царукяна».

