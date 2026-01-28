Илия Топурия выставил на продажу дом в Мадриде. Приблизительная стоимость — $3,5 млн

Стоимость недвижимости близка к $3,5 млн. Общая площадь дома — 1000 квадратных метров, участка — 2560 кв. м. На территории есть большой тренажерный зал, спа-зона и гараж на шесть автомобилей.
Дом расположен в элитном мадридском жилом комплексе Лас-Ломас.
Напомним, Топурия не выступает в UFC с лета 2025-го. Илия взял паузу по семейным обстоятельствам.
Топурия о поражении Пимблетта в бою с Гейджи: «Сосиска, единственное, что тебе нужно было сделать, это избить 38-летнего парня. Ты упустил крупнейший чек в жизни».
Илия Топурия: «Легко бы нокаутировал Царукяна».
