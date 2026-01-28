Фьюри возобновил карьеру ради боя с россиянином. Арсланбек Махмудов еще не бился с боксерами такого уровня

Тайсон Фьюри объявил о возвращении на профессиональный ринг. Его соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов — поединок запланирован на 11 апреля 2026 года и состоится в Великобритании. Трансляцию боя в прямом эфире будет осуществлять стриминг-платформа Netflix.
Фьюри — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Его карьера насчитывает 34 победы, из которых 24 нокаутом, 2 поражения и 1 ничью. В последние годы своей карьеры Цыганский Король провел две знаменитые трилогии. Первая — с американцем Деонтеем Уайлдером. Их первый бой в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом и завоевал титул WBC. Третий бой в октябре 2021 года Фьюри также выиграл нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, но вернулся ради боев с другим чемпионом.
В 2024 году Фьюри дважды встретился с Александром Усиком в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона. Первый поединок завершился победой Усика раздельным решением судей, а в реванше Александр победил единогласно. Фьюри потерял все свои титулы и сделал повторное заявление о завершении профессиональной карьеры. Период его отсутствия на ринге составил около года.
Арсланбек Махмудов родился в Северной Осетии и начал профессиональную карьеру в 2017 году. Махмудов тренируется под руководством Марка Рэмси в Монреале. Его профессиональный рекорд составляет 21 победу, из которых 19 досрочных, и 2 поражения. Махмудов известен своей агрессивной манерой боя и ударной мощью. Арсланбек владел титулом чемпиона по версии WBA Intercontinental, а также девять раз защищал пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF.
Для россиянина предстоящий бой с Фьюри станет самым значимым в карьере. Это его первая встреча с боксером такого уровня и известности. Победа над Цыганским Королем моментально выведет Махмудова в число главных претендентов на чемпионские титулы в супертяжелом весе.
Для Тайсона Фьюри этот бой — возможность вернуться в большой бокс после поражения и добровольного ухода. В случае победы он сможет снова заявить о своих претензиях на чемпионские пояса. Фьюри традиционно использует нестандартный стиль с подвижностью и длинным джебом, что будет его главным оружием против силового прессинга Махмудова. Физическая форма Фьюри после перерыва станет одним из ключевых факторов.