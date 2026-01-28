Фьюри возобновил карьеру ради боя с россиянином. Арсланбек Махмудов еще не бился с боксерами такого уровня

Фьюри — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Его карьера насчитывает 34 победы, из которых 24 нокаутом, 2 поражения и 1 ничью. В последние годы своей карьеры Цыганский Король провел две знаменитые трилогии. Первая — с американцем Деонтеем Уайлдером. Их первый бой в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом и завоевал титул WBC. Третий бой в октябре 2021 года Фьюри также выиграл нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, но вернулся ради боев с другим чемпионом.