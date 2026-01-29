Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам

Ранее Екатерина Бивол в социальных сетях оскорбительно высказалась о киргизах и казахах, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту в октябре главное управление внутренних дел Бишкека завело дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)», заочно предъявило Бивол обвинение и объявило ее в розыск.