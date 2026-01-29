Российский чемпион бьется с негабаритным соперником

Для Бахрама Муртазалиева это будет вторая защита титула. Первую он провел в октябре 2024 года, спустя шесть месяцев после того, как завоевал его, справившись с немцем Джеком Кулкаем. И она превратила Муртазалиева, который не относился, несмотря на шикарный, сплошь из побед, послужной список, неяркий стиль, к бойцам раскрученным, медийным, в персону, интересующую всех, кто неравнодушен к боксу: слишком все получилось эффектно. Австралиец Тим Цзю, сын легенды отечественного бокса Константина Цзю, котировался тогда очень высоко, но Муртазалиев разделался с ним за неполных три раунда, показав тем, кто еще сомневался, что в его кулаках спрятана колоссальная для категории мощь, а угодить под них и вовремя не вернуться на безопасную дистанцию значит подписать себе приговор.