Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Американец Теренс Кроуфорд признан лучшим боксером 2025 года, сообщается на странице The Ring в соцсети Х.
Церемония награждения прошла в Нью-Йорке. Также на награду претендовал российский боксер Дмитрий Бивол, японец Наоя Иноуэ, американец Джесси Родригес и англичанин Фабио Уордли.
Кроуфорд 16 декабря объявил о завершении карьеры. За две недели до этого он был лишен титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе из-за невыплаты чемпионских взносов.
Кроуфорду 38 лет, за карьеру он выиграл 42 боя (31 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в «эру четырех поясов». Всего он обладал чемпионскими титулами в пяти весовых категориях.