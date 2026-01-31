Кроуфорда признали лучшим боксером 2025 года

Кроуфорду 38 лет, за карьеру он выиграл 42 боя (31 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в «эру четырех поясов». Всего он обладал чемпионскими титулами в пяти весовых категориях.