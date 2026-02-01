Ричмонд
Усик готов провести третий бой против Фьюри: «Великобритания, США, Саудовская Аравия — неважно, где»

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о сроках возвращения на ринг и возможной трилогии против британца Тайсона Фьюри.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Последний раз Усик дрался в июле прошлого года, когда победил нокаутом британца Дэниела Дюбуа.

— Когда ждать вас на ринге?

— Возможно, в марте я вернусь.

— Кто станет вашим соперником?

— Теперь уже не знаю.

— Вы готовы провести третий бой против Тайсона Фьюри?

— Да, я хочу драться с Тайсоном. Нет проблем. Великобритания, США, Саудовская Аравия — неважно, где, — заявил Усик в интервью Seconds Out.

Первые два боя между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри завершились победой украинца решениями судей.