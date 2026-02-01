Усик готов провести третий бой против Фьюри: «Великобритания, США, Саудовская Аравия — неважно, где»

Последний раз Усик дрался в июле прошлого года, когда победил нокаутом британца Дэниела Дюбуа.
— Когда ждать вас на ринге?
— Возможно, в марте я вернусь.
— Кто станет вашим соперником?
— Теперь уже не знаю.
— Вы готовы провести третий бой против Тайсона Фьюри?
— Да, я хочу драться с Тайсоном. Нет проблем. Великобритания, США, Саудовская Аравия — неважно, где, — заявил Усик в интервью Seconds Out.
Первые два боя между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри завершились победой украинца решениями судей.