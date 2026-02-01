Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозд оценил перспективы экс-футболиста «Реала» Серхио Рамоса в боксе

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд оценил потенциал бывшего игрока мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса в боксе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Ранее стало известно, что соперником испанца станет скандальный американский блогер Эндрю Тейт, а бой пройдет на турнире лиги Misfits Boxing в Катаре, который запланирован на 22 августа.

«Ничего себе! Нестандартно. Видимо, он хочет какой-то активности, внимания или же финансов. Хайповая история. Как его оценивать — вообще не представляю. Футболист он потрясающий, на мой взгляд, один из лучших защитников в истории футбола. Как он будет боксировать — не знаю, но я бы на это посмотрел (смеётся). Но это неспортивное шоу, чисто развлечение. В дальнейшем не будет развиваться в качестве боксёра? Сколько ему лет-то уже, под 40! Если хочет зарабатывать деньги боями, то ради бога. Это уже не про спорт, а про смену деятельности и, с другой стороны, просто активное занятие новым видом спорта. Надо тренироваться, чтобы готовиться к боям! Поэтому это просто шоу, спортивный проект в его лице. С характером у Рамоса всё в порядке, поэтому и на арене он будет с характером, проявлять его», — сказал Дрозд «Совспорту».

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше