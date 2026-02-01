Дрозд оценил перспективы экс-футболиста «Реала» Серхио Рамоса в боксе

«Ничего себе! Нестандартно. Видимо, он хочет какой-то активности, внимания или же финансов. Хайповая история. Как его оценивать — вообще не представляю. Футболист он потрясающий, на мой взгляд, один из лучших защитников в истории футбола. Как он будет боксировать — не знаю, но я бы на это посмотрел (смеётся). Но это неспортивное шоу, чисто развлечение. В дальнейшем не будет развиваться в качестве боксёра? Сколько ему лет-то уже, под 40! Если хочет зарабатывать деньги боями, то ради бога. Это уже не про спорт, а про смену деятельности и, с другой стороны, просто активное занятие новым видом спорта. Надо тренироваться, чтобы готовиться к боям! Поэтому это просто шоу, спортивный проект в его лице. С характером у Рамоса всё в порядке, поэтому и на арене он будет с характером, проявлять его», — сказал Дрозд «Совспорту».