Шакур Стивенсон завоевал титул WBO в первом полусреднем весе

Стивенсону 28 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и до сих пор не потерпел ни одного поражения, одержав 25 побед (11 — нокаутом). Американец является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, а ранее владел титулами WBO и WBC во втором полулегком весе, а также WBO — в полулегком. На любительском уровне Стивенсон стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.