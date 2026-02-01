Шакур Стивенсон завоевал титул WBO в первом полусреднем весе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский боксер Шакур Стивенсон одержал победу над соотечественником Теофимо Лопесом и отнял у него титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Бой возглавил турнир в Нью-Йорке и завершился победой Стивенсона единогласным решением судей.
Стивенсону 28 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и до сих пор не потерпел ни одного поражения, одержав 25 побед (11 — нокаутом). Американец является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, а ранее владел титулами WBO и WBC во втором полулегком весе, а также WBO — в полулегком. На любительском уровне Стивенсон стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.
Лопесу также 28 лет. В его активе 22 победы (13 — нокаутом) и два поражения. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2023 года. Американец также ранее был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.