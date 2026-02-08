Айбек Оралбай устроил разгром в казахстанском дерби за золото турнира в Испании

Таким образом, Оралбай принес Казахстану шестую золотую медаль соревнований. Ранее победы одержали Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Умида Садыкова (+80 кг), нокаутировавшая в первом раунде соотечественницу Панар Сейтханкызы и братья Махмуд (до 55 кг) и Торехан Сабырхан (до 70 кг), а также младший брат Айбека Нурбек Оралбай (до 85 кг).