Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai

7 февраля в ОАЭ прошел турнир PFL Dubai. В главном событии ивента состоялся титульный поединок в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Алфи Дэвисом.

Источник: Спортс"

Нурмагомедов победил удушающим приемом в третьем раунде.

Россиянин до этого дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. Его профессиональный рекорд — 21−0.

Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Алфи Дэвиса перед боем в Дубае.

Хабиб — об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC».

