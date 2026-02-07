Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai

Нурмагомедов победил удушающим приемом в третьем раунде.
Россиянин до этого дрался в октябре, когда победил Пола Хьюза судейским решением. Его профессиональный рекорд — 21−0.
Усман Нурмагомедов оказался тяжелее Алфи Дэвиса перед боем в Дубае.
Хабиб — об Усмане: «За последний год он сильно вырос. Считаю, что он уже на уровне топов легкого веса UFC».
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.Читать дальше