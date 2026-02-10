Тим Цзю летом проведет бой с экс-чемпионом мира, пишут СМИ

Спенсу 35 лет. Его рекорд составляет 28 побед при одном поражении. Он является бывшим чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Американец не выступал с июля 2023 года после поражения техническим нокаутом от соотечественника Теренса Кроуфорда.