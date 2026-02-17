Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайсон и Мейвезер подерутся 25 апреля в ДР Конго (Майк Коппингер)

Журналист Майк Коппингер назвал дату и место проведения поединка между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Это случится. Поединок Тайсона и Мейвезера. Бой пройдет в ДР Конго 25 апреля. Таков план», — сказал Коппингер во время программы InsideRingShow.

Напомним, 59-летний Тайсон в ноябре 2024-го проиграл единогласным решением судей Джейку Полу.

48-летний Мейвезер в июне 2024-го провел показательный поединок с Джоном Готти-третьим — победитель не объявлен.

Майк Тайсон подтвердил, что бой с Флойдом Мейвезером остается в силе.

45-летний экс-кикбоксер Майк Замбидис анонсировал бой против Флойда Мейвезера.