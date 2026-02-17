Тайсон и Мейвезер подерутся 25 апреля в ДР Конго (Майк Коппингер)

«Это случится. Поединок Тайсона и Мейвезера. Бой пройдет в ДР Конго 25 апреля. Таков план», — сказал Коппингер во время программы InsideRingShow.
Напомним, 59-летний Тайсон в ноябре 2024-го проиграл единогласным решением судей Джейку Полу.
48-летний Мейвезер в июне 2024-го провел показательный поединок с Джоном Готти-третьим — победитель не объявлен.
Майк Тайсон подтвердил, что бой с Флойдом Мейвезером остается в силе.
45-летний экс-кикбоксер Майк Замбидис анонсировал бой против Флойда Мейвезера.