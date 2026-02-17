Бетербиев предъявил претензии Биволу из-за трилогии: «Я не искал оправданий и не ставил условий»

Сейчас счет побед в боях Бетербиева и Бивола равный — 1:1. Последняя встреча боксеров на ринге состоялась в феврале прошлого года.
"Когда я выиграл первый бой, мне сразу предложили провести реванш. И уже через четыре месяца мы снова вышли в ринг. Я понимал, в каком состоянии нахожусь, понимал, что организму нужно больше времени на восстановление, но я дал слово — и сдержал его. Я не искал оправданий, не просил переносов, не ставил условий. Если договорились, значит, выходим и деремся. Плюс на тот момент я владел всеми поясами. Я прекрасно осознавал, чем рискую и какую ценность имеет этот реванш. Это был серьезный шаг, и я на него пошел, потому что так было правильно по-мужски.
После второго боя уже мой соперник сказал, что третий бой обязательно состоится. Я услышал это так же, как и все. Но дальше начались переносы: сначала отдых, потом операция спустя восемь месяцев, затем восстановление, теперь обязательная защита. Я уважаю любые медицинские и спортивные обстоятельства — это часть профессии. Но прошел уже год, половина поясов уже где-то на стороне, а третий бой так и не состоялся«, — заявил Бетербиев в интервью “Чемпионату”.
Артур Бетербиев провел 22 боя в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Дмитрия Бивола 24 выигрыша в 25 поединках.