Бетербиев предъявил претензии Биволу из-за трилогии: «Я не искал оправданий и не ставил условий»

"Когда я выиграл первый бой, мне сразу предложили провести реванш. И уже через четыре месяца мы снова вышли в ринг. Я понимал, в каком состоянии нахожусь, понимал, что организму нужно больше времени на восстановление, но я дал слово — и сдержал его. Я не искал оправданий, не просил переносов, не ставил условий. Если договорились, значит, выходим и деремся. Плюс на тот момент я владел всеми поясами. Я прекрасно осознавал, чем рискую и какую ценность имеет этот реванш. Это был серьезный шаг, и я на него пошел, потому что так было правильно по-мужски.