Чемпион мира по боксу по двум версиям попался на допинге

Алимханулы отстранен от любых соревнований со 2 декабря 2025 года. Организация также приняла решение о сохранении представителем Казахстана чемпионского титула, назначив бой за временный титул чемпиона в среднем весе. Поединок пройдет между британцем Дензелом Бентли и венесуэльцем Эндри Сааведрой.