Мэйуэзер возобновит карьеру после боя с Тайсоном

Мэйуэзер возобновит профессиональную карьеру после боя с Тайсоном.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер возобновит профессиональную карьеру после выставочного боя с Майком Тайсоном, сообщается на сайте промоутерской компании CSI Sports/Fight Sports.

Поединок Мэйуэзера с бывшим абсолютным чемпионом мира Тайсоном должен пройти в конце апреля в ДР Конго.

Сообщается, что первый официальный бой Мэйуэзера после возобновления карьеры запланирован на лето 2026 года, имя соперника будет объявлено позже.

«У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы устанавливать рекорды в боксе. Никто не соберет больше зрителей, не получит такой же аудитории и не заработает больше денег с боя», — заявил Мэйуэзер.

Мэйуэзеру 48 лет, американец остается непобежденным, в 50 боях на его счету 50 побед (27 нокаутом). Его последний профессиональный бой состоялся в 2017 году — против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.