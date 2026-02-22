Чимаев — Стрикленду: «Я уничтожил парня, который избил тебя дважды. Американская сучка»

«Успокойся, хабиби. Я уничтожил парня, который избил тебя дважды. Американская сучка», — написал Чимаев в соцсетях.
Напомним, Стрикленд дважды проиграл дю Плесси. Позже Чимаев победил Дрикуса в титульном поединке.
Минувшей ночью Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.
Стрикленд хочет бой с Чимаевым: «Каждый жаждет поединок настоящего американца с этим маленьким чеченцем на американской земле».
Конор — о выступлении Стрикленда: «Результат многих часов спарринга. Не нужно никаких премудростей».
