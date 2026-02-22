Имавов хочет драться со Стриклендом: «Дайте мне этого клоуна в поединке за пояс»

«Моя мечта. Дайте мне этого клоуна в поединке за пояс», — написал Имавов в соцсетях.
Напомним, Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса в главном событии UFC Fight Night 267. После боя Шон вызвал Хамзата Чимаева.
Напомним, поясом среднего дивизиона владеет Чимаев. Хамзат несколько раз говорил о желании перейти в полутяжелый вес ради боя с Алексом Перейрой.
Имавов и Стрикленд дрались в январе 2023-го. Шон победил единогласным решением судей.
Конор — о выступлении Стрикленда: «Результат многих часов спарринга. Не нужно никаких премудростей».
Стрикленд хочет бой с Чимаевым: «Каждый жаждет поединок настоящего американца с этим маленьким чеченцем на американской земле».
Узнать больше по теме
Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше