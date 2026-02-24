Источник: реванш между Мейвезером и Пакьяо запланирован на 19 сентября

Бой-реванш Мейвезера и Пакьяо состоится спустя более чем 11 лет после их первой встречи, которая остается самым прибыльным боем в истории бокса, собрав более 600 миллионов долларов общего дохода. Их итульный бой в полусреднем весе установил рекорд по продажам платных трансляций — 4,4 миллиона покупок — и собрал более 72 миллионов долларов в кассе.