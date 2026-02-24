Ричмонд
О’Мэлли — о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Даже не знаю, кто это»

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли отреагировал на подписание боксера Конора Бенна в Zuffa Boxing.

«Я даже не знаю, кто такой Конор Бенн. Это безумие. Ты проделываешь столько работы в UFC, создавая себе имя, чтобы стать звездой. Но я не зарабатываю, черт возьми, $15 млн за бой», — сказал О’Мэлли.

Напомним, британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing. Его оклад составит $15 млн. Совладелец промоушена — президент UFC Дана Уайт.

Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения — $15 млн.

Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?».