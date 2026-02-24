Джонсон — о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Впервые слышу о нем. Но мы не знаем, сколько зарабатывают звезды UFC. Верю, что это хитрость Уайта»

«Заплатят ли Конору Бенну $15 млн? Я впервые слышу о нем. Из того, что мне все говорят, это очень хороший боксер. Но зарабатывает ли Хамзат Чимаев столько? Или Илия Топурия? Мераб Двалишвили? Мы не знаем, потому что эти цифры всегда держатся в тайне. Я искренне верю, что это хитрость Даны Уайта», — сказал Джонсон.
Напомним, британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing. Его оклад составит $15 млн. Совладелец промоушена — президент UFC Дана Уайт.
О’Мэлли — о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Даже не знаю, кто это».
Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения — $15 млн.
