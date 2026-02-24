Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон — о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Впервые слышу о нем. Но мы не знаем, сколько зарабатывают звезды UFC. Верю, что это хитрость Уайта»

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон отреагировал на подписание боксера Конора Бенна в Zuffa Boxing.

Источник: Спортс"

«Заплатят ли Конору Бенну $15 млн? Я впервые слышу о нем. Из того, что мне все говорят, это очень хороший боксер. Но зарабатывает ли Хамзат Чимаев столько? Или Илия Топурия? Мераб Двалишвили? Мы не знаем, потому что эти цифры всегда держатся в тайне. Я искренне верю, что это хитрость Даны Уайта», — сказал Джонсон.

Напомним, британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing. Его оклад составит $15 млн. Совладелец промоушена — президент UFC Дана Уайт.

О’Мэлли — о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Даже не знаю, кто это».

Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения — $15 млн.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше