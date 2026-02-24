Ричмонд
Конор Макгрегор о том, что фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна отпраздновал гол в его стиле — «походкой миллиардера»: «Энергия Мака! Хоккей — это круто!»

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о том, что фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна отпраздновал гол «походкой миллиардера».

Это празднование, включающее размашистые движения рук и высоко поднятые плечи, стало фирменным для ирландского бойца.

18-летний канадец, набравший 8 (1+7) очков в недавнем матче между университетами Пенсильвании и Огайо (11:4) так отпраздновал свой гол в игре.

«Кто здесь Мак? Этот парень — Мак! Энергия Мака! Хоккей — это круто!» — написал Макгрегор в серии сообщений в соцсети.

Напомним, что Маккенна находится под следствием из-за обвинений в нападении, хулиганстве и харассменте. Он ударил 21-летнего мужчину возле бара и нанес ему травмы лица. Предварительное слушание дела назначено на 11 марта.

В текущем регулярном чемпионате NCAA форвард провел 28 матчей и набрал 43 (13+30) очка при нейтральной полезности.

