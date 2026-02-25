Мераб Двалишвили подписал контракт с борцовской лигой RAF. Он дебютирует 18 апреля

Дебют Двалишвили назначен на 18 апреля, соперник пока неизвестен.
Ранее Петр Ян подтвердил, что в следующем бою снова подерется с Двалившили. В марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.
Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр — русский. Это невозможно».
