Шесть казахстанок вышли в полуфинал «Кубка Странджа» по боксу

В очередной соревновательный день прошли четвертьфинальные бои в женском турнире. От сборной Казахстана в ½-ю стадию вышли шесть спортсменок.
В весовой категории до 54 килограммов от отечественной команды вышли две представительницы Элина Базарова и Анель Сакыш.
В весе до 65 килограммов в полуфинале поборется Лаура Есенкельды. В дивизионе до 75 килограммов Валентина Хальзова проведет поединок за выход в финал.
Надежда Рябец по жеребьевке напрямую вышла в финал в весе до 80 килограммов.
В категории свыше 80 килограммов две казахстанские спортсменки Валерия Аксенова и Дина Исламбекова также пробились в полуфинал.
Все спортсменки, одержавшие победы на четвертьфинальной стадии. гарантировали как минимум бронзовые медали.