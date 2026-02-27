Ричмонд
Шесть казахстанок вышли в полуфинал «Кубка Странджа» по боксу

В столице Болгарии Софии продолжается престижный турнир по боксу «Кубок Странджа», в котором принимают участие казахстанские спортсмены, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В очередной соревновательный день прошли четвертьфинальные бои в женском турнире. От сборной Казахстана в ½-ю стадию вышли шесть спортсменок.

В весовой категории до 54 килограммов от отечественной команды вышли две представительницы Элина Базарова и Анель Сакыш.

В весе до 65 килограммов в полуфинале поборется Лаура Есенкельды. В дивизионе до 75 килограммов Валентина Хальзова проведет поединок за выход в финал.

Надежда Рябец по жеребьевке напрямую вышла в финал в весе до 80 килограммов.

В категории свыше 80 килограммов две казахстанские спортсменки Валерия Аксенова и Дина Исламбекова также пробились в полуфинал.

Все спортсменки, одержавшие победы на четвертьфинальной стадии. гарантировали как минимум бронзовые медали.