Усик проведет бой с королем кикбоксинга. Верхувен не проигрывает 11 лет и 13 раз защитил чемпионский пояс

Параллельно с триумфами в кикбоксинге Верхувен иногда заглядывал в другие единоборства. В апреле 2014 года он провел единственный профессиональный боксерский поединок и нокаутировал венгра Яноша Финферу во втором раунде. Еще более любопытным стал его опыт в ММА. В октябре 2015-го на румынском турнире RXF Рико дебютировал в клетке против немца Виктора Богуцкого и одержал быструю победу техническим нокаутом в первом раунде. Для подготовки к этому поединку он отправился в легендарную American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, где тренировался плечом к плечу с Даниэлем Кормье и Джоном Фитчем. В последние годы его основным спарринг-партнером был действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.