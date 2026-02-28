Усик проведет бой с королем кикбоксинга. Верхувен не проигрывает 11 лет и 13 раз защитил чемпионский пояс

39-летний непобежденный обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик проведет следующий поединок 23 мая против экс-чемпиона Glory нидерландца Рико Верхувена у египетских пирамид в Гизе. На кону будет стоять пояс WBC.
Когда в мире единоборств впервые заговорили о возможном поединке Усика с Верхувеном, фанаты отреагировали на это с удивлением, скепсисом и любопытством. Но за этим именем стоит не просто очередной тяжеловес, решивший попытать счастья в боксе, а человек, чья карьера в кикбоксинге стала эталоном абсолютного доминирования — 11 лет без поражений, 13 защит титула и статус короля дивизиона, который он добровольно оставил лишь в конце 2025 года, чтобы открыть для себя новую главу.
36-летний Верхувен родился в небольшом голландском городке Берген-оп-Зом, где в семь начал заниматься кикбоксингом. Из-за выдающихся для своего возраста габаритов в 16 лет он вышел на профессиональный ринг против взрослых мужчин. Верхувен методично набирался опыта в таких организациях, как K-1 и It’s Showtime, но настоящая слава пришла к нему с приходом в Glory — лигу, которая на долгие годы станет для него родной.
В 2013 году голландец выиграл Гран-при тяжеловесов Glory, последовательно одолев грозного турка Гекхана Саки и румына Даниэля Гхицэ в финале. А 21 июня 2014 года в Лос-Анджелесе состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира, а соперником вновь оказался Гхицэ. Верхувен победил единогласным решением и с того момента начал эру, которую без преувеличения можно назвать гегемонией: 4220 дней с поясом, 26 побед подряд под эгидой Glory, рекордные 13 защит.
Его стиль, основанный на классической голландской школе с акцентом на мощные лоу-кики, безупречную работу джеба и умение держать дистанцию, дополнялся редким тактическим интеллектом и феноменальной выносливостью, что позволяло ему переигрывать соперников там, где другие полагались на грубую силу.
За эти годы через него прошли все заметные фигуры дивизиона. Он дважды побеждал Эррола Циммермана, завершив их трилогию досрочно. Встречался с Бенджамином Адегбуйи: первый бой продлился всю дистанцию, а во втором Верхувен отправил румына в глухой нокаут уже в первом раунде. Противостояние с гигантом Джамалем Бен Саддиком, чей рост 206 сантиметров, превратилось в настоящую сагу — после поражения в 2011-м Рико взял два реванша, оба раза побеждая техническим нокаутом. Но два имени в его послужном списке стоят особняком.
Первое — легендарный Питер Артс, которого Верхувен победил раздельным решением в Токио в конце 2013-го, заставив публику признать, что в кикбоксинг пришел новый король. Второе — Бадр Хари, скандальный нокаутер, считавшийся главной звездой тяжелого веса. В декабре 2016-го Хари пообещал уничтожить Верхувена в первом раунде и даже открыл ему рассечение, но уже во втором сломал руку и не смог продолжать. Их реванш в 2019-м на заполненной 30-тысячной арене превратился в настоящий триллер: Верхувен дважды побывал в нокдауне, но вновь вышел победителем, когда Хари сломал лодыжку, нанеся запрещенный удар. Тот турнир в прямом эфире посмотрело более 53% голландских телезрителей.
Параллельно с триумфами в кикбоксинге Верхувен иногда заглядывал в другие единоборства. В апреле 2014 года он провел единственный профессиональный боксерский поединок и нокаутировал венгра Яноша Финферу во втором раунде. Еще более любопытным стал его опыт в ММА. В октябре 2015-го на румынском турнире RXF Рико дебютировал в клетке против немца Виктора Богуцкого и одержал быструю победу техническим нокаутом в первом раунде. Для подготовки к этому поединку он отправился в легендарную American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, где тренировался плечом к плечу с Даниэлем Кормье и Джоном Фитчем. В последние годы его основным спарринг-партнером был действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
После ухода из Glory Верхувен оказался в центре разговоров о возможном переходе в UFC. В ноябре 2025 года он добровольно освободил титул, и почти сразу появилась информация о переговорах с крупнейшей лигой мира. Операционный директор UFC Хантер Кэмпбелл подтвердил, что организация пыталась подписать Рико для дебюта на первом шоу Paramount+ в январе 2026 года, однако переговоры разбились о финансовые условия. Верхувен запросил сумму, превышающую 1 млн долларов, что не устроило руководство UFC.
Тогда Рико решил сосредоточиться на боксе, где, судя по всему, нашли сумму, которая удовлетворила голландца. Верхувен согласился на поединок с сильнейшим тяжеловесом современности, скорее всего, осознавая, что победителем из этого противостояния он не выйдет. Верхувен построил большую карьеру в смежной дисциплине, правила которой сильно отличаются от классического бокса. Поэтому победа Верхувена, если она случится, станет настоящей сенсацией.