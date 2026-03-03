Москва
Чемпион мира Усик хочет баллотироваться в президенты Украины

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBO и IBF Александр Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Его слова опубликованы в Telegram-канале «Политика страны».

Источник: Reuters

«Я еще пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы — поработать на государство», — заявил он.

Усик — непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, олимпийский чемпион 2012 года.

В июле 2025 года Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии и дала 30 дней на переговоры. Команда боксера запросила 90-дневную отсрочку, сославшись на травму спины у спортсмена. При этом августе в соцсетях появилось видео, на котором Усик танцует. В том же месяце он принял участие в благотворительном матче. Все это, по мнению команды украинцы, не свидетельствовало о готовности боксера выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей. В сентябре WBO продлила Усику сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.

В ноябре стало известно, что Усик отказался от чемпионского титула WBO.