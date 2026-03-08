Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шон О’Мэлли: «Сказал UFC, что готов к любому сопернику в Белом доме — Хабибу, Махачеву, Топурии»

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли заявил, что готов к любому сопернику на турнире в Белом доме.

«Я сказал UFC: “Хочу драться в Белом доме. Готов к любому сопернику — Илие Топурии, Исламу Махачеву, Хабибу Нурмагомедову. Кто угодно”, — сказал О’Мэлли.

Сегодня стало известно, что О’Мэлли подерется с 38-летним канадцем Айманном Захаби (14−2).

Петр Ян: «Если О’Мэлли перекрасит волосы под американский флаг, у него будет шанс попасть на турнир в Белом доме. Было бы интересно отдать ему должок».

? Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана — соглавный бой.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше