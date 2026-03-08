Арман Царукян пришел на UFC 326 в наручниках.

Российско-армянский боец поднял руки, когда его показали во время трансляции турнира.
Напомним, Царукян — второй номер легкого дивизиона промоушена. Он ни разу не дрался за титул. В январе 2025-го Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева из-за травмы.
Поясом легкого дивизиона владеет Илия Топурия. Временный титул у Джастина Гейджи.
Реванш между Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом пройдет 28 марта в Тампе.
Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше