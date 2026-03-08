Ричмонд
Арман Царукян пришел на UFC 326 в наручниках

Арман Царукян пришел на UFC 326 в наручниках.

Источник: Спортс"

Российско-армянский боец поднял руки, когда его показали во время трансляции турнира.

Напомним, Царукян — второй номер легкого дивизиона промоушена. Он ни разу не дрался за титул. В январе 2025-го Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева из-за травмы.

Поясом легкого дивизиона владеет Илия Топурия. Временный титул у Джастина Гейджи.

Реванш между Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом пройдет 28 марта в Тампе.

