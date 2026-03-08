Ричмонд
Холлоуэй хочет трилогию с Оливейрой: «Я еще не закончил. Снова увижу Чарльза, это точно»

Боец UFC Макс Холлоуэй уверен, что проведет третий поединок с Чарльзом Оливейрой.

«Вернусь и надеру кому-нибудь задницу. Я еще не закончил. Снова увижу мистера Оливейру, это точно», — сказал Холлоуэй.

Оливейра победил Макса единогласным решением судей (50−45 — трижды) на UFC 316.

В 2015 году Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде — бразилец травмировался и не смог продолжить поединок.

Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти».

Оливейра просто измучил Холлоуэя. Забрал пояс самого опасного ублюдка UFC!