Бивол проведет бой в одном карде с Усиком, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Бивол проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии Международной боксерской федерации (IBF) против немца Михаэля Айферта 23 мая, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль в соцсети Х.
По информации источника, торги за право проведения поединка будут отменены. IBF сообщила о договоренности провести бой в рамках боксерского шоу у пирамид в Гизе (Египет).
Главным поединком в Гизе станет бой экс-абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика, который проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
Бивол в августе перенес операцию на спине, этот бой станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.