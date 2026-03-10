Тим Цзю проведет чемпионский бой 5 апреля

До поединка с Веласкесом у Цзю было три поражения в четырех боях. В марте 2024 года он уступил американцу Себастьяну Фундоре и не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). После этого Цзю в октябре уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву в чемпионском бою по версии Международной боксерской федерации (IBF), в апреле победил американца Джозефа Спенсера, а в июле снова проиграл Фундоре в бою-реванше.