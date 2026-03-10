Тим Цзю проведет чемпионский бой 5 апреля

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, проведет следующий бой 5 апреля в австралийском Вуллонгонге против албанца Дениса Нуржи. Об этом он сообщается на сайте промоутерской компании No Limit Boxing.
На кону поединка будет стоять вакантный региональный чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) — WBO International в среднем весе.
В своем последнем поединке 31-летний Цзю в декабре победил американца Энтони Веласкеса единогласным решением судей.
До поединка с Веласкесом у Цзю было три поражения в четырех боях. В марте 2024 года он уступил американцу Себастьяну Фундоре и не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). После этого Цзю в октябре уступил россиянину Бахраму Муртазалиеву в чемпионском бою по версии Международной боксерской федерации (IBF), в апреле победил американца Джозефа Спенсера, а в июле снова проиграл Фундоре в бою-реванше.
На счету Цзю (выступает под флагом Австралии) 26 побед и три поражения на профессиональном ринге. У 31-летнего Нуржи 20 побед в 20 боях.