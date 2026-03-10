Ричмонд
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что проведет три боя перед завершением карьеры.

Источник: AP 2024

Ранее стало известно, что 23 мая Усик проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет).

«У меня будет еще три боя. Послушайте, первый — Рико, второй — победитель боя Фабио Уордли против Даниэля Дюбуа, а третий бой — с моим другом, “Жадным животом”, Тайсоном Фьюри», — приводит слова Усика The Ring.

Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.