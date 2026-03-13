Ричмонд
Сергей Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры на UFC Macau

Турнир пройдет 30 мая. Бой тяжеловесов Сергея Павловича и Таллисона Тейшейры пройдет в основном карде. Ивент возглавит бой в легчайшем весе между Дейвисоном Фигейредо и Суном Ядуном.

Источник: Спортс"

В августе Павлович единогласным решением судей победил Валдо Кортеса-Акосту и идет на серии из двух побед. Тейшейра в январе выиграл у Тая Туивасы.

