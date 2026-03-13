Сергей Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры на UFC Macau

В августе Павлович единогласным решением судей победил Валдо Кортеса-Акосту и идет на серии из двух побед. Тейшейра в январе выиграл у Тая Туивасы.
Узнать больше по теме
Биография Сергея Павловича: карьера и личная жизнь бойца UFC
На сегодняшний день Россия имеет в своем активе двух действующих чемпионов UFC — Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Славу этих парней готовы подхватить и другие. В их числе — мастер нокаутов Сергей Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории. Мы расскажем вам подробную биографию спортсмена, который уже успел примерить на себя чемпионский пояс. Правда, было это в другой организации.Читать дальше