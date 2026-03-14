Боксер Усик стал лицом обложки женского журнала VOGUE

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал лицом обложки нового номера украинской версии модного женского журнала VOGUE.

Источник: Reuters

«На планете живет восемь миллиардов человек, но именно я стал абсолютным чемпионом мира», — заявил Усик в интервью для VOGUE.

23 мая в Гизе (Египет) Александр Усик проведет титульный бой WBC в супертяжелом весе против нидерландца Рико Верхувена.