Жена Оливейры ответила Руффи: «Хочешь драку? Тогда устрой боксерский поединок, потому что это ##### MMA!»

"Хотите драку? Тогда устройте боксерский поединок. Это ##### [блин] MMA, здесь будет джиу-джитсу!
Руффи, не пытайся хайпануть на успехе моего мужа, потому что у него больше побед сабмишеном, чем у тебя боев!" — написала Брум.
Напомним, Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.
Царукян — о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание».
Оливейра — на предложение подраться с Конором за пояс BMF: «За большие деньги я бы согласился. Но, кажется, ему это надо больше, чем мне».
