Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж — Паттерсон и другие бои

В ночь с 21 на 22 марта в Лондоне состоится турнир серии Fight Night, который возглавит поединок полулегковесов Мовсара Евлоева (19−0) и Лерона Мерфи (17−0−1).

Другие бои главного карда:

● Люк Райли (12−0) — Майкл Асвелл (11−3);

● Майкл Пейдж (24−3) — Сэм Паттерсон (14−2−1);

● Иво Бараневски (2−0) — Остен Лейн (13−7);

● Роман Долидзе (15−4) — Кристиан Данкан (13−2);

● Кертис Кэмпбелл (1−0) — Дэнни Силва (10−2).

Начало основного карда не ранее 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Матч ТВ».

UFC опубликовали официальный постер поединка Евлоев — Мерфи.

Мерфи — о поединке с Евлоевым: «Иду без страха. Что он может сделать со мной, чего еще не произошло?».