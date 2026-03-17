UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж — Паттерсон и другие бои

Другие бои главного карда:
● Люк Райли (12−0) — Майкл Асвелл (11−3);
● Майкл Пейдж (24−3) — Сэм Паттерсон (14−2−1);
● Иво Бараневски (2−0) — Остен Лейн (13−7);
● Роман Долидзе (15−4) — Кристиан Данкан (13−2);
● Кертис Кэмпбелл (1−0) — Дэнни Силва (10−2).
Начало основного карда не ранее 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция — на канале «Матч ТВ».
UFC опубликовали официальный постер поединка Евлоев — Мерфи.
Мерфи — о поединке с Евлоевым: «Иду без страха. Что он может сделать со мной, чего еще не произошло?».