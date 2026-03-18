Тим Цзю посвятил пост легендарному отцу: «Папа, кем ты был в 1990-е?»

Цзю-младший написал на видео: «Папа, кем ты был в 1990-е?» — а затем показал яркие моменты боев своего легендарного отца.
5 апреля Тим Цзю (26−3) проведет бой против албанца Дениса Нуржи (20−0) на вечере бокса в Вуллонгонге (Австралия).
Российско-австралийский боксер Тим Цзю посвятил пост в социальных сетях своему отцу, российской легенде бокса Косте Цзю.
