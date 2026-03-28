Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Журова: «Политики США следят за голами Овечкина, признают его высочайшие результаты. Другая линия взаимодействия — ММА. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний россиянин сделал 34-й хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Ютой» (7:4). У него стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф, в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб).

"Американские политики следят за голами Овечкина, они признают его высочайшие результаты. А другая линия взаимодействия — это ММА.

Наших спортсменов очень хорошо знают, уважают. Это интересные линии и направления для сотрудничества. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев", — сообщила Журова.

