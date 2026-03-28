Депутат Журова: «Политики США следят за голами Овечкина, признают его высочайшие результаты. Другая линия взаимодействия — ММА. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев»

40-летний россиянин сделал 34-й хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Ютой» (7:4). У него стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф, в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб).
"Американские политики следят за голами Овечкина, они признают его высочайшие результаты. А другая линия взаимодействия — это ММА.
Наших спортсменов очень хорошо знают, уважают. Это интересные линии и направления для сотрудничества. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев", — сообщила Журова.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.