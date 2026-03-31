Непобежденный боксер из США подал иск к обвинившей его в насилии женщине

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис подал встречный иск на сумму более $20 млн против своей бывшей девушки Кортни Россел, обвинившей его в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ Sports.
В октябре 2025 года бывшая девушка Дэвиса подала на него иск, обвинив спортсмена в нанесении побоев и попытке похищения. По словам Россел, 27 октября Дэвис напал на нее в стриптиз-клубе, где та работала официанткой, силой вывел из заведения и привел в гараж. Там боксер, по словам пострадавшей, несколько раз ударил ее ладонью по затылку и душил ее.
В ответном иске 31-летний боксер отрицает все обвинения в нанесении побоев, удушении и незаконном лишении свободы. Дэвис называет произошедшее «вымогательством»: по его словам, Россел требовала $1,1 млн в обмен на прекращение дела. Боксер утверждает, что женщина была инициатором конфликта в стриптиз-клубе, где она работала, а после инцидента они провели ночь вместе.
Центральный аргумент встречного иска — «вмешательство в деловые отношения». Дэвис утверждает, что из-за иска Россел был сорван его выставочный бой с популярным блогером Джейком Полом, который должен был пройти в ноябре в Майами и транслироваться на Netflix. Боксер должен был заработать на этом поединке более $20 млн. В итоге Пол провел бой с Энтони Джошуа, получив крупный гонорар, а Дэвис остался без выступления и денег.
Адвокаты Россел уже подали ходатайство об отклонении встречного иска, заявив, что Дэвис не может судиться с ней за сообщение о предполагаемом преступлении.
При этом уголовное дело против боксера продолжается: 28 марта прокуроры сняли обвинение в ложном заключении, но Дэвис по-прежнему обвиняется в покушении на похищение и нападении. Ему грозит до пяти лет тюрьмы по первому пункту.
Из-за судебных разбирательств Дэвис не выходил на ринг с марта 2025 года после боя против Ламонта Роуча-младшего, который завершился ничьей решением большинства судей. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в январе 2026 года перевела его из действующих чемпионов в «чемпионы в отпуске», фактически лишив титула в легком весе.
У боксера уже были проблемы с законом. В 2017 году он ударил сотрудницу стриптиз-клуба, которая попала в больницу с травмой головы. В 2020 году Дэвиса обвинили в применении силы к бывшей девушке на благотворительном баскетбольном матче. В том же году он попал в ДТП, но признал вину только спустя два года. Тогда же еще одна экс-возлюбленная написала заявление о домашнем насилии. В итоге боксер отделался домашним арестом и общественными работами, но нарушил условия и остаток срока — 44 дня — провел в тюрьме.