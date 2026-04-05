Уайлдер победил Чисору и бросил вызов Джошуа

Американский профи-боксер Деонтей Уайлдер победил британца Дерека Чисору и бросил вызов другому англичанину Энтони Джошуа, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавило турнир в Лондоне. Поединок продлился все 12 раундов.

Рефери дважды отсчитывал нокдаун Чисоре — в восьмой и 11-й трехминутках. С Уайлдера сняли балл за толчки, которые запрещены правилами. В 11-м раунде и американец побывал в нокдауне.

В итоге представитель США одержал победу раздельным решением судей (115:111, 112:115, 115:113). 40-летний боксер выиграл второй бой подряд. Всего на счету Уайлдера теперь 45 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

После поединка американец бросил вызов Джошуа. Как отмечает ESPN, Уайлдер обратился к потенциальному сопернику, когда шел мимо него в раздевалку. Ранее оба владели чемпионскими титулами в тяжелом весе.

Чисора же прервал серию из трех выигранных боев. Всего в его активе 36 побед при 14 поражениях. Перед поединком с Уайлдером 42-летний англичанин анонсировал, что после него завершит карьеру.