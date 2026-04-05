Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай гарантировал десятую медаль чемпионата Азии

Представитель национальной мужской сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай одержал победу в четвертьфинальном поединке чемпионата Азии World Boxing, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Тогамбай выступает в весовой категории до 90 килограммов. В бою за выход в полуфинал его соперником был китайский спортсмен Хан Сюэчжень. Поединок завершился победой казахстанца раздельным решением судей с итоговым счетом — 4:1.

Таким образом, Сагындык Тогамбай стал десятым полуфиналистом от сборной Казахстана. Ранее, в ½-ю прошли Торехан и Махмуд Сабырхан, Ертуган Зейнуллинов, Айбек и Нурбек Оралбай, Сабыржан Аккалыков, Оразбек Асылкулов, Валентина Хальзова и Айгерим Саттыбаева.

Все спортсмены вышедшие в полуфинальную стадию гарантировали как минимум бронзовые медали чемпионата Азии.