Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанка Бахыт Сейдиш вышла в финал чемпионата Азии по боксу

Представительница национальной женской сборной Казахстана по боксу Бахыт Сейдиш одержала победу в полуфинале чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На континентальном первенстве по боксу стартовали полуфинальные поединки. Свой первый бой на турнире провела представительница отечественной сборной Бахыт Сейдиш. По жеребьевке казахстанка сразу попала в ½-ю стадию.

Ее соперницей по поединку за выход в финал в весовой категории до 70 килограммов была китайская спортсменка Алимир Абудурейим. Схватка завершилась победой Сейдиш единогласным решением судей с итоговым счетом — 5:0.

Таким образом, Бахыт вышла в финал, где поборется за золотую медаль против Арундхати Чоудхари из Индии.