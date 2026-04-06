Казахстанка Бахыт Сейдиш вышла в финал чемпионата Азии по боксу

На континентальном первенстве по боксу стартовали полуфинальные поединки. Свой первый бой на турнире провела представительница отечественной сборной Бахыт Сейдиш. По жеребьевке казахстанка сразу попала в ½-ю стадию.
Ее соперницей по поединку за выход в финал в весовой категории до 70 килограммов была китайская спортсменка Алимир Абудурейим. Схватка завершилась победой Сейдиш единогласным решением судей с итоговым счетом — 5:0.
Таким образом, Бахыт вышла в финал, где поборется за золотую медаль против Арундхати Чоудхари из Индии.